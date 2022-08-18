Обстрел общежития в Харькове: число пострадавших возросло до 18, один погибший

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, два ребенка пострадали во время обстрела в Слободском районе города. Мэр Игорь Терехов сообщил, что утром было как минимум пять ракет.

Во время утренних обстрелов российские войска ударили по Слободскому району Харькова по меньшей мере пятью ракетами, предположительно, из ОТРК "Искандер". Погиб один человек, число пострадавших достигло 18. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова, — говорится в сообщении. — По состоянию на сейчас, 18 раненых, в их числе двое детей. 1 человек погиб".

"Терроризм россиян не имеет предела!" — добавил Синегубов.

[ + – ] Последствия ракетного удара по общежитию в Харькове.

По словам мэра Игоря Терехова, после первого удара в 4:32 были еще по меньшей мере четыре ракетных удара по Харькову.

Накануне вечером, 17 августа, во время обстрела Харькова оккупанты попали в общежитие, где живут люди с нарушениями слуха. По данным ГСЧС Украины, погибли 7 человек и 13 получили ранения.

В Холодногорском районе после обстрела произошел большой пожар и обрушение в админздании. Загорелись около 15 автомобилей, находившихся на прилегающей территории.

Напомним, что после удара по Харькову глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал еще более жестких санкций в отношении Кремля. Украина нуждается в больше поддержке со стороны партнеров, а ограничения, которые действуют применительно к РФ, нужно расширить.

Ранее Фокус сообщал, что во время вечерних обстрелов Харькова пострадал 11-летний ребенок. ВС РФ нанесли по Харькову удары ракетами "Искандер".