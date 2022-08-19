В Николаеве прогремели мощные взрывы, в городе не работают линии экстренных служб

В 4:03 в городе объявили воздушную тревогу, после — были слышны взрывы. Также в Николаеве не работают линии 101 и 112.

Утро в Николаеве начинается печально. Там прогремели мощные взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич у себя в Telegram.

Воздушная тревога в городе была объявлена в 4:03. Людей просили не выходить из укрытий, поскольку была опасность "прилета".

"Николаев — мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", — написал городской голова.

В 4:44 мэр города сообщил об отбое тревоги.

Также в городе не работают линии 101 и 112. Причина — неизвестна. В случае необходимости жителей просят звонить по номерам телефонов (0512) 30 45 17 и (0512) 30 45 18.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили ракетой по общежитию в Харькове. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Здание полностью разрушено.

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска обстреляли ракетами Одесскую область. Одну из ракет удалось сбить, вторая приземлилась в Белгород-Днестровском районе, в результате чего были разрушена база отдыха и несколько частных домов.

Также мы писали, что 16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ВС РФ выпускают украинским позициям до 60 тысяч боеприпасов ежедневно. За сутки россияне производят около 700-800 обстрелов. Также украинское командование беспокоится из-за расположения ракетных систем на территории Беларуси вдоль границы с Украиной.