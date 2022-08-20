Российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Николаевской области (видео)

В росСМИ заявили, что был успешно атакован военный объект — военная техника и склад с боеприпасами. Однако в ОВА говорят о повреждениях жилых домов и пострадавших мирных жителях.

Вооруженные силы РФ обстреляли город Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Телеграме.

Войска РФ нанесли удар по Вознесенску по жилой пятиэтажке и частным домам. По состоянию на 13:30 известно о 9 раненых, из которых четверо дети. Одного ребенка оперируют.

Как позднее добавил Ким, одной девочке вырвало глаз осколком, поэтому ее перевозят в Николаев.

В российских СМИ удар по Вознесенску назвали "результативной атакой военного объекта". Якобы целями ВС РФ стала военная техника и склад боеприпасов.

[ + – ] Скриншот сайта "Военное обозрение"

Обстрел Вознесенска: реакция ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак в очередной раз назвал РФ страной-террористом.

"Боягузы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют лишь делать это с мирным населением. Те, кто отдает призы и выполняет их, станут нам известными. И все будут отвечать за эти преступления", — написал Ермак.

Также он добавил, что цель Украины сделать так, чтобы за преступления отвечали не только нынешнее поколение россиян, но и их дети с внуками.

Напомним, из-под завалов разрушенной ВС РФ трехэтажки в Харькове достали тела 15 погибших.

19 августа в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Из-за этого в городе перестали работать линии экстренных служб.