Афганістан не повториться: у Зеленського запевнили США, що західна зброя не потрапить до рук ЗС РФ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак спробував розвіяти побоювання американців у тому, що залучена західна зброя, що поставляється Україні, перебуває під недостатнім контролем.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у Newsweek колонку, в якій нагадав, що за минулі 20 років американці та їхні союзники поставили до Іраку та Афганістану військової техніки на сотні мільярдів доларів, а потім частина цієї зброї опинилася в руках ворога. Він запевнив американську аудиторію в тому, що у випадку з Україною все буде інакше, оскільки українці мають намір битися до перемоги.

Єрмак нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення російської армії звучали припущення, що українці матимуть змогу протриматися лише кілька днів. Однак Україна вистояла перед численними силами супротивника та виграла битву за Київ.

За словами Андрія Єрмака, без безпрецедентного рівня військової допомоги з боку США та європейських союзників Україна не змогла б досягти вражаючих успіхів на полях битв. Це продемонструвало постачання із США ракетних систем HIMARS, що дозволило ЗСУ вразити сотні високопріоритетних російських цілей, які раніше були поза досяжністю. Проте росіяни перейшли до війни на виснаження, тож заява адміністрації Байдена про виділення ще одного мільярда доларів на допомогу Україні є довгоочікуваною новиною для українських солдатів.

[ + – ] Глава ВП запевнив американців, що їхня допомога є дуже важливою для української армії, яка отримує таким чином нові можливості.

"Ця допомога є для нас питанням життя і смерті, і я можу запевнити американський народ та його обраних представників, що Зеленський та його адміністрація розглядають ефективне розгортання озброєнь не лише як першочергове завдання, а й як священний обов'язок перед українським народом", — підкреслив Андрій Єрмак. — Ось чому Зеленський запровадив рівні контролю та підзвітності, щоб забезпечити нагляд за допомогою, яку надає Україна».

Як в Україні контролюють використання іноземної допомоги?

Глава ОП підкреслив, що президентська команда регулярно зустрічається з представниками країн, які надають цю допомогу, щоб прозвітувати про те, де і як її використовують. Також у Раді створено спеціальну комісію з моніторингу та контролю за всією іноземною допомогою, яку надає Україна. Андрій Єрмак запевнив, що журналісти легко одержують акредитацію, щоб висвітлювати війну. Крім цього українська влада тісно співпрацює з бригадним генералом Гарріком Хармоном, який нещодавно прибув військовим аташе США.

"Будьте впевнені, він матиме безпрецедентний рівень доступу та підтримки з боку адміністрації Зеленського", — пообіцяв Єрмак. — Допомога в галузі безпеки, яку надає американський народ, життєво важлива для нас, щоб завершити нашу місію і запобігти подальшому поширенню цього конфлікту".

Нагадаємо, у середині липня Андрій Єрмак запропонував народним депутатам створити спецкомісію, яка підготує питання, пов'язані з контролем використання зброї від західних партнерів.

Ця ініціатива глави ОП була відповіддю на критику конгресвумен Вікторії Спартц. Єрмаку не довіряють "різні люди в США і за кордоном", говорила вона, зазначивши, що Конгрес зобов'язаний суворо звітувати перед американським народом і гарантувати йому, що американська допомога "не потрапить до рук неправильних людей".