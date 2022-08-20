Афганистан не повторится: у Зеленского заверили США, что западное оружие не попадет в руки ВС РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак попробовал развеять опасения американцев в том, что использование поставляемого Украине западного оружия находится под недостаточным контролем.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в Newsweek колонку, в которой напомнил, что за минувшие 20 лет американцы и их союзники поставили в Ирак и Афганистан военной техники на сотни миллиардов долларов, а затем часть этого оружия оказалась в руках врага. Он заверил американскую аудиторию в том, что в случае с Украиной все будет иначе, так как украинцы намерены биться до победы.

Ермак напомнил, что после начала полномасштабного вторжения российской армии звучали предположения, что украинцы смогут продержаться лишь несколько дней. Однако Украина выстояла перед превосходящими силами противника и выиграла битву за Киев.

По словам Андрея Ермака, без беспрецедентного уровня военной помощи со стороны США и европейских союзников Украина не смогла бы добиться впечатляющих успехов на полях сражений. Это продемонстрировала поставка из США ракетных систем HIMARS, что позволило ВСУ поразить сотни высокоприоритетных российских целей, которые ранее были вне досягаемости. Однако россияне перешли к войне на истощение, поэтому заявление администрации Байдена о выделении еще одного миллиарда долларов на помощь Украине является долгожданной новостью для украинских солдат.

[ + – ] Глава ОП заверил американцев, что их помощь очень важна для украинской армии, которая получает таким образом новые возможности

"Эта помощь является для нас вопросом жизни и смерти, и я могу заверить американский народ и его избранных представителей, что Зеленский и его администрация рассматривают эффективное развертывание вооружений не только как первоочередную задачу, но и как священный долг перед украинским народом, — подчеркнул Андрей Ермак. — Вот почему Зеленский внедрил уровни контроля и подотчетности, чтобы обеспечить надзор за помощью, оказываемой Украине".

Как в Украине контролируют использование иностранной помощи?

Глава ОП подчеркнул, что президентская команда регулярно встречается с представителями стран, предоставляющих эту помощь, чтобы отчитаться о том, где и как ее используют. Также в Раде создана специальная комиссия по мониторингу и контролю за всей иностранной помощью, оказываемой Украине. Андрей Ермак заверил, что журналисты легко получают аккредитацию, чтобы освещать войну. Помимо этого украинские власти тесно сотрудничают с недавно прибывшим военным атташе США бригадным генералом Гарриком Хармоном.

"Будьте уверены, у него будет беспрецедентный уровень доступа и поддержки со стороны администрации Зеленского", — пообещал Ермак. — Помощь в области безопасности, предоставляемая американским народом, жизненно важна для нас, чтобы завершить нашу миссию и предотвратить дальнейшее распространение этого конфликта".

Напомним, в середине июля Андрей Ермак предложил народным депутатам создать спецкомиссию, которая подготовит вопросы, связанные с контролем использования оружия от западных партнеров.

Эта инициатива главы ОП последовала за критикой конгрессвумен Виктории Спартц. Ермаку не доверяют "разные люди в США и за рубежом", говорила она, отметив, что Конгресс обязан строго отчитываться перед американским народом и гарантировать ему, что американская помощь "не попадет в руки неправильных людей".