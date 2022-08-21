Чорнобаївка повернулася: ЗСУ ліквідували склад російської техніки, — депутат Хлань

Загарбники намагаються не накопичувати військові склади боєприпасів в одному місці, але ЗСУ дістають їх скрізь. Точні удари по Чорнобаївці знищили 75 окупантів, гармату "Гіацинт-С" та два танки Т-72.

Збройні Сили України (ЗСУ) 20 серпня ліквідували у Чорнобаївці склад ворожих боєприпасів та техніки. Про це сказав депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі "Радіо НВ".

Російські військові намагаються зробити більше складів і не накопичувати сили в одному місці, але ЗСУ дістають їх скрізь, додав депутат.

"Раніше окупанти використовували Чорнобаївку як логістичний хаб, але останнім часом, коли наша артилерія відпрацьовує по всіх складах та скупченнях техніки, ЗС РФ почали менше накопичувати боєприпасів. Такі собі польові склади, які ЗСУ успішно знищують", — пояснив Хлань.

Росіяни підтягують більше озброєння до Нової Каховки.

"Нова Каховка стала такою собі "новою" Чорнобаївкою. Через греблю Каховської ГЕС туди доставляли боєприпаси та техніку", — зауважив він.

За словами депутата, із Нової Каховки загарбникам простіше пересуватися у бік Миколаєва та Кривого Рогу.

Вибухи у Чорнобаївці — ЗСУ ліквідували 75 окупантів та 2 танки

Оперативне командування "Південь" заявило про 5 авіаударів по скупченнях живої сили, озброєння та техніки ворога. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 230 вогневих завдань.

[ + – ] ЗСУ вразили командний пункт 247 десантно-штурмового полку у Чорнобаївці Фото: Facebook / Юрій Бутусов

ЗСУ вразили командний пункт 247 десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів у Чорнобаївці та Старицях.

"Ворожі війська зменшено на 75 рашистів, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С", 2 ворожі танки Т-72 та ще 6 одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються", — поінформувало командування.

Нагадаємо, що 22 червня стало відомо про замах на окупаційного голову Чорнобаївки Юрія Турульова, колаборант отримав поранення.

Українські військові 17 серпня вдарили по базі ЗС РФ у Новій Каховці. Знищено 12 агресорів, будівлі та військову техніку.