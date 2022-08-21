Чернобаевка вернулась: ВСУ ликвидировали склад российской техники, — депутат Хлань

Захватчики стараются не накапливать военные склады боеприпасов в одном месте, но ВСУ достают их везде. Точные удары по Чернобаевке уничтожили 75 окупантов, пушку "Гиацинт-С", и два танка Т-72.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 августа ликвидировали в Чернобаевке склад вражеских боеприпасов и техники. Об этом сказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире "Радио НВ".

Российские военные пытаются сделать больше складов и не накапливать силы в одном месте, но ВСУ достают их везде, добавил депутат.

"Ранее оккупанты использовали Чернобаевку как логистический хаб, но в последнее время когда наша артиллерия отрабатывает по всем складам и скоплениям техники, ВС РФ начали меньше накапливать боеприпасов. Такие себе полевые склады, которые ВСУ успешно уничтожают", – пояснил Хлань.

Россияне подтягивают больше вооружения в Новую Каховку.

"Новая Каховка стала такой себе "новой" Чернобаевкой. Через греблю Каховской ГЭС туда доставляли боеприпасы и технику", – заметил он.

По словам депутата, из Новой Каховки захватчикам проще передвигаться в сторону Николаева и Кривого Рога.

Взрывы в Чернобаевке – ВСУ ликвидировали 75 оккупантов и 2 танка

Оперативное командование "Юг" заявило о 5 авиаударах по скоплению живой силы, вооружению и технике врага. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач.

[ + – ] ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке Фото: Facebook / Юрий Бутусов

ВСУ поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, уничтожены склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах.

"Вражеское войско уменьшено на 75 рашистов, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", 2 вражеских танка Т-72 и еще 6 единиц бронированной техники. Окончательные потери врага уточняются", – проинформировало командование.

Напомним, что 22 июня стало известно о покушении на оккупационного главу Чернобаевки Юрия Турулева, коллаборант получил ранение.

Украинские военные 17 августа ударили по базе ВС РФ в Новой Каховке. Было уничтожено 12 агрессоров, здания и военная техника.