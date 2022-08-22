Ударне виробництво: у Китаї на одній верфі будують одразу п'ять есмінців (фото)

На озброєння Національно-визвольної армії КНР надійде ще 6 суден типу 052D до вже наявних 25. Вони оснащуються керованими тактичними ракетами та новітніми радарами.

Китайська військово-морська промисловість продовжує демонструвати свій статус найбільшої у світі. На верфі Далянь у Північному Китаї будують одразу п'ять есмінців. Про це повідомляє Naval News із посиланням на китайські соцмережі.

Один із користувачів китайської соцмережі Weibo опублікував фотографію з верфі Далянь на півночі Китаю. Це одна з двох у своєму роді верфей, де можуть будувати такі судна як есмінці. На ній видно, як відразу п'ять есмінців типу 052D споруджують на одній верфі.

Як зазначають військові спостерігачі, наразі в китайській армії є 25 есмінців класу 052D і 052DL. Незабаром до них приєднаються ще шість кораблів — п'ять із верфі Далянь і ще один, який будується в Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation — це друга велика верф, розташована на північний схід від Шанхаю.

Темпи будівництва кораблів для ВМФ Народно-визвольної армії є найбільшими у світі. Згідно з доповіддю Пентагону, у 2019 році було збудовано рекордні 10 есмінців, а у 2021 році ще 8.

Есмінець типу 052D Luyang III

Есмінці типу 052D є одним із новітніх поколінь есмінців із керованими ракетами на борту. Він має низку поліпшень у порівнянні з попередником 052C DDG. Зокрема, змінився дизайн корпусу, на нього встановлюють сучасніші датчики та зброю.

[ + – ] Есмінець типу 052D

Кораблі оснащені 64 осередками вертикальної пускової установки для:

ракет класу "земля-повітря" HHQ-9

ракетних торпед U-8 ASW

тактичних крилатих ракет YJ-18

Також есмінці оснащуються 130-мм знаряддям HPJ-45A, 30-мм гарматами CIWS H/PJ12 та засобами ППО малої дальності HQ-10. Заявляється, що за своїми можливостями есмінці типу 052D в 1,6 разу потужніші за попередника з індексом "С". Це при тому, що різниця між ними лише дев'ять років.

Нагадаємо, у червні Китай спустив на воду свій найсучасніший авіаносець "Фуцзянь", який став повністю китайським проєктом.

У грудні 2021 року американський есмінець Zumwalt покрився іржею. Судно за 5 років служби втратило свій зовнішній вигляд.