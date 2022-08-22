Ударное производство: в Китае на одной верфи строят сразу пять эсминцев (фото)

На вооружении Национально-освободительной армии КНР поступит еще 6 суден типа 052D к 25 уже существующим. Они оснащаются управляемыми тактическими ракетами и новейшими радарами.

Китайская военно-морская промышленность продолжает демонстрировать свой статус крупнейшей в мире. На верфи Далянь в Северном Китае строят сразу пять эсминцев. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на китайские соцсети.

Один из пользователей китайской соцсети Weibo опубликовал фотографию с верфи Далянь на севере Китая. Это одна из двух в своем роде верфей, где могут строить такие судна как эсминцы. На ней видно как сразу пять эсминцев типа 052D сооружают на одной верфи.

Как отмечают военные наблюдатели, на данный момент в китайской армии есть 25 эсминцев класса 052D и 052DL. Вскоре к ним присоединится еще шесть кораблей — пять с верфи Далянь и еще один, который строится в Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation — это вторая крупная верфь, расположенная к северо-востоку от Шанхая.

Темпы строительства кораблей для ВМФ Народно-освободительной армии являются крупнейшими в мире. Согласно докладу Пентагона, в 2019 году было построено рекордные 10 эсминцев, а в 2021 году еще 8.

Эсминец типа 052D Luyang III

Эсминцы типа 052D являются одним из новейших поколений эсминцев с управляемыми ракетами на борту. Он имеет ряд улучшений в сравнении с предшественником 052C DDG. В частности, изменился дизайн корпуса, на него устанавливают более современные датчики и оружие.

[ + – ] Эсминец типа 052D

Корабли оснащены 64 ячейками вертикальной пусковой установки для:

ракет класса "земля-воздух" HHQ-9

ракетных торпед U-8 ASW

тактических крылатых ракет YJ-18

Также эсминцы оснащаются 130-мм орудием HPJ-45A, 30-мм пушками CIWS H/PJ12 и средствами ПВО малой дальности HQ-10. Заявляется, что по своим возможностям эсминцы типа 052D в 1,6 раза мощнее, чем предшественник с индексом "С". Это при том, что разница между ними всего девять лет.

Напомним, в июне Китай спустил на воду свой самый современный авианосец "Фуцзянь", который стал полностью китайским проектом.

В декабре 2021 года американский эсминец Zumwalt покрылся ржавчиной. Судно за 5 лет службы потерял свой внешний вид.