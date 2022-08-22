"Мають бути готові до будь-якого сценарію": влада попередила киян про небезпеку

Мешканцям і гостям столиці порекомендували протягом двох святкових днів не залишати свої будинки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У Київській міській державній адміністрації закликали мешканців і гостей Києва бути особливо пильними напередодні та під час святкування Дня незалежності України. Місцева влада звернулася до людей в офіційному Телеграм-каналі та попросила безумовно дотримуватись заходів безпеки і після сигналу повітряної тривоги одразу йти в укриття.

"Найближчими днями можливі загрози завдання військами РФ ракетно-бомбових ударів по центрах ухвалення рішень, військових об'єктах, об'єктах оборонної промисловості, критичній інфраструктурі та розташованих поруч житлових масивах, а також об'єктах, які забезпечують життєдіяльність населення під час святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України", — повідомили в КМДА.

Мешканцям і гостям столиці нагадали, що за перших сигналів тривоги потрібно одразу прямувати в укриття, уникати масових скупчень людей, бути особливо відповідальними за дотримання комендантської години.

"Прості правила та заходи безпеки допоможуть зберегти життя вам і вашим близьким", — сказано у зверненні.

Також міська влада столиці ще раз поінформувала, що проведення будь-яких масових заходів 23 та 24 серпня заборонено.

"Ворог непередбачуваний, тому мають бути готові до будь-якого сценарію". — Наголосили в КМДА.

Нагадаємо, РФ до Дня Незалежності готується посилити обстріл низки міст, враховуючи Київ. За допомогою ударів у мирні міста Росія захоче помститися за провал російської армії у війні проти України, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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