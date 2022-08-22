"Должны быть готовы к любому сценарию": власти предупредили киевлян об опасности

Жителям и гостям столицы порекомендовали на протяжении двух праздничных дней не покидать свои дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей и гостей Киева быть особенно бдительными накануне и во время празднования Дня независимости Украины. Местные власти обратились к людям в официальном Телеграм-канале и попросили безусловно соблюдать меры безопасности и при сигнале воздушной тревоги сразу идти в укрытие.

"В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенных рядом жилых массивах, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины", — сообщили в КГГА.

Жителям и гостям столицы напомнили, что при первых сигналах тревоги нужно сразу направляться в укрытие, избегать массовых скоплений людей, быть особенно ответственными за соблюдение комендантского часа.

"Простые правила и меры безопасности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким", — было сказано в обращении.

Также городские власти столицы еще раз проинформировали, что проведение любых массовых мероприятий 23 и 24 августа запрещено.

"Враг непредсказуем, поэтому должны быть готовы к любому сценарию". — подчеркнули в КГГА.

Напомним, РФ ко Дню Независимости готовится усилить обстрелы ряда городов, включая Киев. При помощи ударов по мирным городам Россия захочет отомстить за провал российской армии в войне против Украины, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Фокус ранее писал о том, что ждет Украину после 24 августа. Астрологи отмечают, что нашу страну ждет переломный год и переход на новый уровень.