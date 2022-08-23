У РФ платять понад 3 тисячі доларів за вступ до "добробатів" для війни в Україні, – ISW

Аналітики припускають, що у Кремлі наказали владі федеральних об'єктів посилити рекламу військової служби за контрактом, для цього суттєво підвищили і зарплату, і одноразовий бонус за мобілізацію.

Росіянам, які приймуть рішення вступити у формування для війни в Україні, обіцяють платити 3 320 доларів на місяць. Про це повідомляється у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Федеральні адміністративні суб'єкти РФ формують звані добровольчі об'єднання для війни проти України. Для вступу в таке формування необхідно бути віком від 18 до 60 років. Наприклад, у приморському краї обіцяють такі бонуси в разі вступу у війну:

одноразовий бонус за мобілізацію 300 тисяч рублів (близько $4 980)

щомісячну зарплату 200 тисяч рублів (близько $3 320)

Аналітики зазначають, що раніше виплати були меншими. Батальйону "тигр", який раніше сформували в регіоні, обіцяли одноразовий бонус 150 тисяч рублів. Також розцінки довелося підвищити і в інших регіонах, зокрема в Бурятії. Там також почали платити "добровольцям" по 200 тисяч.

"Ймовірно, Кремль наказав владі російських федеральних об'єктів посилити рекламу військової служби за контрактом", — наголошують аналітики.

Нагадаємо, в ISW заявили, що окупанти у Запорізькій області приховано оголосили "незалежність" регіону від України.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що ЗС РФ не зможуть просуватися найближчими місяцями через втрату імпульсу наступу.