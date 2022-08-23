В РФ платят свыше 3 тысяч долларов за вступление в "добробат" для войны в Украине, – ISW

Аналитики предполагают, что в Кремле приказали властям федеральных объектов усилить рекламу военной службы по контракту, для этого существенно повысили и зарплату, и одноразовый бонус за мобилизацию.

Россиянам, которые примут решение вступить в формирование для войны в Украине, обещают платить 3320 долларов в месяц. Об этом сообщается в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Федеральные административные субъекты РФ формируют так называемые добровольческие объединения для войны против Украины. Для вступления в такое формирование нужно быть в возрасте от 18 до 60 лет. Например, в приморском крае обещают такие бонусы в случае вступления в войну:

единоразовый бонус за мобилизацию 300 тысяч рублей (около $4980)

ежемесячную зарплату 200 тысяч рублей (около $3320)

Аналитики отмечают, что ранее выплаты были меньше. Батальону "тигр", который ранее был сформирован в регионе, обещали одноразовый бонус 150 тысяч рублей. Также расценки пришлось повысить и в других регион, в частности в Бурятии. Там также начали платить "добровольцам" по 200 тыс.

"Вероятно, Кремль приказал власти российских федеральных объектов усилить рекламу военной службы по контракту", — подчеркивают аналитики.

Напомним, в ISW заявили, что оккупанты в Запорожской области скрыто объявили "независимость" региона от Украины.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что ВС РФ не смогут продвигаться в ближайшие месяцы из-за потери импульса наступления.