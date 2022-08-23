"Може, зміните підхід?": У Зеленського розкритикували заклики посольств покинути Україну

Країни Заходу могли б поставити Києву зброю замість того, щоб рекомендувати своїм громадянам виїхати з країни, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк.

Владі країн Заходу варто було постачати Україні більше озброєння замість того, щоб закликати своїх громадян залишити країну на тлі загрози ударів із боку РФ по цивільних об'єктах і центрах міст найближчими днями. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Twitter у вівторок, 23 серпня.

"Півроку війни. Монстр продовжує терор через дефіцит глобального лідерства, політичної волі та брак зброї. Може, час змінити підхід?" — написав радник голови ОП.

Також Подоляк заявив, що Україні не вистачає 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS для досягнення паритету вогню та ефективного руйнування логістичних ланцюжків військ РФ.

"Вартість однієї системи HIMARS — $4 млн. Вартість 50 систем — $200 млн + боєприпаси... (Це) менше, ніж (вартість)... однієї яхти ru-олігарха. Це точно не "всі гроші світу", — написав представник Офісу, додавши, що в разі отримання Києвом такої кількості зброї це змінило б перебіг війни проти РФ.

Нагадаємо, сьогодні посольство США в Києві закликало американських громадян залишити Україну через посилену загрозу ракетних ударів по території країни.

А 22 серпня в американській розвідці заявляли, що Росія збирається вдарити по цивільних об'єктах в Україні найближчими днями.