"Может измените подход?": У Зеленского раскритиковали призывы посольств покинуть Украину

Страны Запада могли бы поставить Киеву оружие вместо того, чтобы рекомендовать своим гражданам уехать из страны, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

Властям стран Запада стоило поставлять Украине больше вооружения вместо того, чтобы призывать своих граждан покинуть страну на фоне угрозы ударов со стороны РФ по гражданским объектам и центрам городов в ближайшие дни. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Twitter во вторник, 23 августа.

"Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, пора изменить подход?", — написал советник главы ОП.

Также Подоляк заявил, что Украине не хватает 50 реактивных систем залпового огня HIMARS для достижения паритета огня и эффективного разрушения логистических цепочек войск РФ.

"Стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. Стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы… (Это) меньше, чем (стоимость)… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", — написал представитель Офиса, добавив, что в случае получения Киевом такого количества оружия это изменило бы ход войны против РФ.

Напомним, сегодня посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину из-за усиленной угрозы ракетных ударов по территории страны.

А 22 августа в американской разведке заявляли, что Россия собирается ударить по гражданским объектам в Украине в ближайшие дни.