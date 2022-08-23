У Харківській області почалася тривала комендантська година: що влада радить громадянам

Під час святкування Дня незалежності України російські окупанти можуть масивно обстрілювати країну. Людей закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

У Харківській області розпочалася тривала комендантська година. На такий крок влада пішла через загрозу потужних обстрілів російських окупантів напередодні та під час Дня незалежності України, йдеться на каналі голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Так, комендантська година з 23 серпня почалася о 19:00 і триватиме до 07:00 25 серпня.

"Просимо з розумінням поставитися до таких заходів і підготуватися до перебування вдома та укриттях — це наша безпека", — написав Синєгубов.

Під час комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Людям радять залишатися вдома і не ігнорувати повітряні тривоги.

"День Незалежності — це про нашу ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо і будемо захищати. Не дамо ворогові шансів на жодні провокації. Тому в свято нашої незалежності будемо максимально пильні", — додав голова Харківської ОВА.

Зазначимо, що російські агресори регулярно обстрілюють Харків. 17 серпня ЗС РФ вдарили ракетою у гуртожиток у Салтівському районі. У ньому жили люди з порушеннями слуху, загинули 7 людей і 20 постраждали.

Вранці 18 серпня по Слобідському району Харкова випустили мінімум 5 ракет. Було потрапляння у гуртожиток — загинула 1 особа та 18 постраждали.

У Харкові 19 серпня оголосили день жалоби за загиблими 17-18 серпня, але військові РФ обстріляли 5 районів міста. Горіли приблизно 15 автомобілів.