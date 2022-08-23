В Харьковской области начался длительный комендантский час: что власти советуют гражданам

Во время празднования Дня независимости Украины российские оккупанты могу массивно обстреливать страну. Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу.

В Харьковской области началась длительный комендантский час. На такой шаг власти пошли из-за угрозы мощных обстрелов российских оккупантов накануне и во время Дня независимости Украины, говориться на канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Так, комендантский час с 23 августа начался в 19:00 и будет длиться до 7:00 25 августа.

"Просим с пониманием отнестись к таким мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность", — написал Синегубов.

Во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Людям советуют оставаться дом и не игнорировать воздушные тревоги.

"День Независимости — это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными", — добавил глава Харьковкской ОВА.

Отметим, что российские агрессоры регулярно обстреливают Харьков. 17 августа ВС РФ ударили ракетой в общежитие в Салтовском районе. В нем жили люди с нарушениями слуха, погибли 7 человек и 20 пострадали.

Утром 18 августа по Слободскому району Харькова выпустили минимум 5 ракет. Было попадание в общежитие – погиб 1 человек и 18 пострадали.

В Харькове 19 августа объявили день траура по погибшим 17-18 августа, но военные РФ обстреляли 5 районов города. Горели около 15 автомобилей.