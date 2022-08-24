Український нардеп записав вітання до Дня Незалежності на тлі полонених солдатів ЗС РФ

Кіборг Роман Костенко заявив, що Україна завжди захищатиме свою незалежність, і будь-хто, хто вторгнеться, стоятиме на колінах.

Народний депутат України від партії "Голос" та захисник Донецького аеропорту Роман Костенко записав привітання з Днем Незалежності України на тлі російських військовополонених. Відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Роман Костенко з моменту вторгнення РФ в Україну знову подався на фронт. У своєму відеозверненні він привітав Україну із Днем Незалежності на тлі восьми російських військовополонених.

Ці люди прийшли на нашу з вами землю, щоб ми ніколи не святкували День Незалежності. Вони розраховували на те, що переможуть нас за три дні. Але зараз вони тут стоять перед вами на колінах, а ми з вами святкуємо цей день. Оскільки ми з вами є сильною нацією, яка готова померти за свою незалежність", — каже нардеп у відео.

Костенко також додав, що Україна завжди захищатиме свою незалежність, а будь-хто, хто вторгнеться в країну, буде на колінах.

Роман Костенко воював у зоні ООС із 2014 по 2019 роки. Є полковником СБУ, обіймав різні посади у Центрі спецоперацій "Альфа". Воював у Донецькому аеропорту. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю Народний герой України.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував захисникам України за службу та привітав із Днем Незалежності.

Також привітання записав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він заявив, що Британія допомагатиме Україні, скільки б часу не зайняла війна.