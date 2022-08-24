Украинский нардеп записал поздравление ко Дню независимости на фоне пленных солдат ВС РФ

Киборг Роман Костенко заявил, что Украина всегда будет защищать свою независимость, и любой, кто вторгнется, будет стоять на коленях.

Народный депутат Украины от партии "Голос" и защитник Донецкого аэропорта Роман Костенко записал поздравления с Днем независимости Украины на фоне российских военнопленных. Видео он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Роман Костенко с момента вторжения РФ в Украину снова отправился на фронт. В своем видеообращении он поздравил Украину с Днем независимости на фоне восьми российских военнопленных.

"Эти люди пришли на нашу с вами землю, чтобы мы никогда не праздновали День независимости. Они расчитывали на то, что победят нас за три дня. Но сейчас они тут стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день. Потому что мы с вами являемся сильной нацией, которая готова умереть за свою независимость", — говорит нардеп в видео.

Костенко также добавил, что Украина всегда будет защищать свою независимость, а любой, кто вторгнется в страну, будет на коленях.

Роман Костенко воевал в зоне ООС с 2014 по 2019 годы. Является полковником СБУ, занимал различные должности в Центре спецопераций "Альфа". Воевал в Донецком аэропорту. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью Народный герой Украины.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил защитников Украины за службу и поздравил с Днем независимости.

Также поздравления записал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что Британия будет помогать Украине, сколько бы времени не заняла война.