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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Зламаємо хребет Голіафу": Резніков анонсував хороші новини для України цього року

Резніков про завершення війни
Резніков упевнений, що боротьба ведеться на виживання усієї країни

За словами глави Міноборони, допомога західних партнерів дозволяє Україні боротися за виживання країни. У війні підтверджується декларація про незалежність.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Військове телебачення України" заявив, що зараз точиться боротьба за виживання країни. До кінця року на нашу країну чекають хороші новини.

За словами Резнікова, війни в Грузії та в Україні можна було б уникнути, якби обидві країни були в НАТО. Зараз саме Альянс робить той внесок, який дозволить перемогти РФ. Україна бореться за виживання країни. У війні підтверджується декларація про незалежність.

До кінця року Резніков анонсував хороші новини для українців і всього світу ще у 2022 році, проте він не береться щось конкретно прогнозувати. Все залежить від ресурсів і багатьох інших факторів. Водночас він назвав себе "обізнаним оптимістом", що дозволяє говорити про позитивні речі.

"Єдина помилка, яку я точно можу назвати, — ми були дуже довірливі до свого сусіда, який склав із нами Будапештський меморандум. Це міжнародна угода разом з іншими гарантами. І ми настільки вірили, що не думали про те, що не дбаючи про свою армію, треба буде дбати про ворожу. Сьогодні ми з вами це наздоганяємо. У нас із вами війна на виживання, і ми виживемо в цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу як це свого часу зробив Давид", — заявив Резніков.

На думку глави оборонного відомства, Україна перемагає на політичному полі від початку вторгнення. Україна має шанс одержати перемогу швидше та "дешевше" з погляду втрат завдяки допомозі НАТО. Партнери готові допомагати Україні й у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Резніков заявив, що найгірший сценарій війни з РФ позаду. Ситуація на фронті стабілізується.

Раніше в Зеленського назвали три основні "стовпи", які допомагають Україні перемагати РФ. Це санкції, зброя та фінансова підтримка.