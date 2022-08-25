"Зламаємо хребет Голіафу": Резніков анонсував хороші новини для України цього року

За словами глави Міноборони, допомога західних партнерів дозволяє Україні боротися за виживання країни. У війні підтверджується декларація про незалежність.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Військове телебачення України" заявив, що зараз точиться боротьба за виживання країни. До кінця року на нашу країну чекають хороші новини.

За словами Резнікова, війни в Грузії та в Україні можна було б уникнути, якби обидві країни були в НАТО. Зараз саме Альянс робить той внесок, який дозволить перемогти РФ. Україна бореться за виживання країни. У війні підтверджується декларація про незалежність.

До кінця року Резніков анонсував хороші новини для українців і всього світу ще у 2022 році, проте він не береться щось конкретно прогнозувати. Все залежить від ресурсів і багатьох інших факторів. Водночас він назвав себе "обізнаним оптимістом", що дозволяє говорити про позитивні речі.

"Єдина помилка, яку я точно можу назвати, — ми були дуже довірливі до свого сусіда, який склав із нами Будапештський меморандум. Це міжнародна угода разом з іншими гарантами. І ми настільки вірили, що не думали про те, що не дбаючи про свою армію, треба буде дбати про ворожу. Сьогодні ми з вами це наздоганяємо. У нас із вами війна на виживання, і ми виживемо в цій війні, зламаємо хребта цьому Голіафу як це свого часу зробив Давид", — заявив Резніков.

На думку глави оборонного відомства, Україна перемагає на політичному полі від початку вторгнення. Україна має шанс одержати перемогу швидше та "дешевше" з погляду втрат завдяки допомозі НАТО. Партнери готові допомагати Україні й у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Резніков заявив, що найгірший сценарій війни з РФ позаду. Ситуація на фронті стабілізується.

Раніше в Зеленського назвали три основні "стовпи", які допомагають Україні перемагати РФ. Це санкції, зброя та фінансова підтримка.