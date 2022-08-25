"Сломаем хребет Голиафу": Резников анонсировал хорошие новости для Украины в этом году

По словам главы Минобороны, помощь западных партнеров позволяет Украине вести борьбу за выживание страны. В войне подтверждается право на независимость.

Министр обороны Алексей Резников в интервью "Военное телевидение Украины" заявил, что сейчас ведется борьба за выживание страны. До конца года нашу страну ждут хорошие новости.

По словам Резникова, войны в Грузии и в Украине можно было бы избежать, если бы обе страны были в НАТО. Сейчас именно Альянс вносит тот вклад, который позволит победить РФ. Украина ведет борьбу за выживание страны. В войне подтверждается право на независимость.

К концу года Резников анонсировал хорошие новости для украинцев и всего мира еще в 2022 году, однако он не берется что-то конкретно прогнозировать. Все зависит от ресурсов и многих других факторов. Вместе с тем он назвал себя "осведомленным оптимистом", что и позволяет говорить о позитивных вещах.

"Единственная ошибка, которую я точно могу назвать — мы были очень доверительны к своему соседу, который составил с нами Будапештский меморандум. Это международное соглашение вместе с другими гарантами. И мы настолько верили, что не думали о том, что не заботясь о своей армии, надо будет заботиться о вражеской. Сегодня мы с вами это догоняем. У нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу как это в свое время сделал Давид", — заявил Резников.

По мнению главы оборонного ведомства, Украина побеждает на политическом поле с самого начала вторжения. Украина имеет шанс выпороть победу быстрее и "дешевле" с точки зрения потерь благодаря помощи НАТО. Партнеры готовы помогать Украине и в долгосрочной перспективе.

Напомним, Резников заявил, что худший сценарий войны с РФ позади. Ситуация на фронте стабилизируется.

Ранее у Зеленского назвали три основных "столба", которые помогают Украине побеждать РФ. Это санкции, оружие и финансовая поддержка.