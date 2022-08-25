"Розумна мілітаризація": Резніков пояснив, як зміниться життя країни в умовах зовнішньої загрози

За словами міністра оборони, зміни стосуватимуться всіх сфер, зокрема медицини та освіти. Без військової підготовки в Україні неможливо буде стати чиновником, депутатом чи суддею.

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував колонку в "Українській правді", в якій розповів, як українцям доведеться перебудувати своє життя, щоб завжди бути готовими дати відсіч агресору.

Він нагадав: у статті 17 Конституції України зазначено, що захист суверенітету та територіальної цілісності країни — справа всього народу. За його словами, раніше багато хто це сприймав як абстракцію, проте після 24 лютого все змінилося.

"Якщо ми справді хочемо зберегти свою країну в такому сусідстві, потрібно бути постійно готовим до тотальної оборони, яка буде справою не тільки професійних військових, а й усіх громадян, — наголосив міністр. — Кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту, частину звичного життя. Так, як було раніше, вже не буде".

[ + – ] Олексій Резніков запевнив, що з досвіду використання тероборони у захисті країни зробили висновки Фото: Відкриті джерела

Резніков зазначив, що за пів року, що минули з початку повномасштабного вторгнення Росії, у країни з'явився досвід участі в бойових діях підрозділів територіальної оборони і запевнив, що з цього досвіду вже зробили висновки.

Тепер для України є актуальними:

нормування обігу зброї;

формування стрілецької культури;

обов'язкове будівництво укриттів у будинках.

Олексій Резніков анонсував зміни в медичній інфраструктурі та в освіті. Він наголосив, що однією з обов'язкових вимог для роботи на держслужбі, а також балотування на виборні посади має стати наявність військової підготовки.

"Усі сфери мають бути проаналізовані через призму необхідності бути готовими до оборони, — заявив міністр. — Можна застосувати до цих процесів термін "розумна мілітаризація". Адже "мілітаризація" в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії та Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суті".

Нагадаємо, на початку липня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що близько мільйона українців зараз набувають бойового та військового досвіду. За його словами, плани Росії демілітаризувати Україну провалилися: після повномасштабного вторгнення в країні, навпаки, відбулася максимальна мілітаризація.

Як повідомлялося, раніше Олексій Резніков заявив, що до кінця року на Україну чекають хороші новини.