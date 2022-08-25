"Умная милитаризация": Резников пояснил, как изменится жизнь страны в условиях внешней угрозы

По словам министра обороны, изменения коснутся всех сфер, в том числе медицины и образования. Без военной подготовки в Украине будет невозможно стать чиновником, депутатом или судьей.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал колонку в "Украинской правде", в которой рассказал, как украинцам придется перестроить свою жизнь, чтобы быть всегда готовыми дать отпор агрессору.

Он напомнил: в статье 17 Конституции Украины указано, что защита суверенитета и территориальной целостности страны — дело всего народа. По его словам, раньше многими это воспринималось как абстракция, однако после 24 февраля все изменилось.

"Если мы действительно хотим сохранить свою страну в таком соседстве, нужно быть постоянно готовым к тотальной обороне, которая будет делом не только профессиональных военных, но и всех граждан, — подчеркнул министр. — Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Да, как было раньше, уже не будет".

[ + – ] Алексей Резников заверил, что из опыта использования теробороны в защите страны сделали выводы Фото: Открытые источники

Резников отметил, что за полгода, прошедшие с момента начала полномасштабного вторжения России, у страны появился опыт участия в боевых действиях подразделений территориальной обороны и заверил, что из этого опыта уже сделали выводы.

Теперь для Украины актуальны:

нормирование обращения оружия;

формирование стрелковой культуры;

обязательное строительство укрытий в зданиях.

Алексей Резников анонсировал изменения в медицинской инфраструктуре и в образовании. Он подчеркнул, что одним из обязательных требований для работы на госслужбе, а также баллотирования на выборные должности должно стать наличие военной подготовки.

"Все сферы должны быть проанализированы через призму необходимости быть готовыми к обороне, — заявил министр. — Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть".

Напомним, в начале июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что около миллиона украинцев сейчас получают боевой и военный опыт. По его словам, планы России демилитаризовать Украину провалились: после полномасштабного вторжения в стране наоборот произошла максимальная милитаризация.

Как сообщалось, ранее Алексей Резников заявил, что до конца года Украину ждут хорошие новости.