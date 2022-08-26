Це смішно: Арестович розповів, як Росія благає про перемир'я (відео)

За словами радника ОП, теперішній наступ РФ уже провалився, а тому Москві потрібен час, щоб накопичити сили. Він посміявся з того, як Росія починала війну і до чого зрештою прийшла.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів про те, що Росія постійно робить спроби розпочати нові переговори з Україною щодо припинення війни. РФ хоче зупинити бойові дії, щоби набратися сил перед наступною атакою, про що розповів Арестович під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

За його словами, нинішня спроба настання вже провалилася. Тому РФ необхідно працювати на дескалацію, щоб потім сформувати за указом президента Росії Володимира Путіна 137-тисячний корпус та збільшити внаслідок чисельність військ.

"Це смішно, коли країна, яка розпочала агресію з криком "ми вас зараз переможемо за три дні", через пів року випрошує перемир'я шляхом ядерного та зернового шантажу. Повоювали пацани", — зазначив Арестович.

За словами Арестовича, Росія йде на політичні відступи. Першим відступом стала відсутність суду над полоненими "азовцями", який анонсували на 24 серпня. І так звані "референдуми" на окупованих територіях також можуть перенести.

[ + – ] Олексій Арестович про спроби Росії почати перемовини

Раніше Фокус писав, що Росія, за словами Арестовича, не проводитиме масового суду над "азовцями". Це назавжди закриє для Москви можливість переговорів із Києвом і про це вже неодноразово говорив президент України Володимир Зеленський.

Ще повідомлялося, що Арестович розповів, коли Україна відповість на удар по Чапліному. Так, Арестович нагадав про слова президента України Володимира Зеленського про те, що на можливі удари Україна відповідатиме.