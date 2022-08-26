Это смешно: Арестович рассказал, как Россия умоляет о перемирии (видео)

По словам советника ОП, теперешнее наступлении РФ уже провалилось, а потому Москве нужно время, чтобы накопить силы. Он посмеялся над тем, как Россия начинала войну и к чему в итоге пришла.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о том, что Россия постоянно предпринимает попытки начать новые переговоры с Украиной по поводу прекращения войны. РФ хочет остановить боевые действия, чтобы набраться сил перед следующей атакой, о чем рассказал Арестович во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, нынешняя попытка наступления уже провалилась. Поэтому РФ необходимо работать на дэескалацию, чтобы затем сформировать по указу президента России Владимира Путина 137-тысячный корпус и увеличить за счет него численность войск.

"Это смешно, когда страна, начавшая агрессию с криком "мы вас сейчас победим за три дня", спустя полгода выпрашивает перемирие путем ядерного и зернового шантажа. Повоевали пацаны", — отметил Арестович.

По словам Арестовича, Россия идет на политические отступления. Первым отступлением стало отсутствие суда над пленными "азовцами", который был анонсирован на 24 августа. И так называемые "референдумы" на оккупированных территориях также могут перенести.

[ + – ] Алексей Арестович о попытках России начать переговоры

Ранее Фокус писал, что Россия, по словам Арестовича, не будет проводить массовый трибунал над "азовцами". Это навсегда закроет для Москвы возможность переговоров с Киевом, и об этом уже неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Еще сообщалось, что Арестович рассказал, когда Украина ответит на удар по Чаплино. Так, Арестович напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что на возможные удары Украина будет отвечать.