Загроза на ЗАЕС: у Мелітополь привезли 10 хімлабораторій, щоб врятувати росіян (відео)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, на території однієї з лікарень міста є 10 лабораторій. У разі радіаційних викидів на ЗАЕС вони рятуватимуть не місцевих жителів, а офіцерів і генералів ЗС РФ.

Окупанти завезли в Мелітополь приблизно 10 хімічних лабораторій, щоб у разі радіаційної небезпеки на Запорізькій АЕС врятувати своє керівництво. Про це повідомляється в Telegram-каналі мера.

"Десять лабораторій, які знаходяться на території однієї з лікарень міста, всі їх бачили, ми також публікували їх фото, ці лабораторії завезені до міста на випадок, якщо трапляться радіаційні викиди на ЗАЕС, щоб урятувати своїх офіцерів, генералів, а про цивільне населення, звичайно, вони не думають. Ці лабораторії — для захисту "своїх" людей, які знаходяться на території тимчасово окупованого міста", — сказав Федоров.

Місто на межі катастрофи

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів, що мешканці міста протягом місяця живуть без газу в своїх будинках, а місто загалом на межі гуманітарної катастрофи. Взимку будинки опалюватись не будуть. Через нещодавно пошкоджені російськими військовими лінії електропередачі в місті зник інтернет та інший зв'язок, а також водо- й електропостачання.

"Ворог контролює ЗАЕС і місто Енергодар, тому вони пошкодили лінію електропередач, які забезпечували електроенергією тимчасово окупований Мелітополь. Очікується велика кількість людей на евакуацію", — пояснив мер, додавши, що напередодні нашим енергетикам вдалося дивом відремонтувати електроенергію в місті, але наступного року цього може і не статися.

"Попереду опалювальний сезон, який точно не розпочнеться на окупованій частині Запорізької області", — зазначив мер.

Партизани в Мелітополі

Сили опору пошкодили ворожий штаб, який проводить підготовку до псевдореферендуму в Приазовському районі, зокрема займається соцопитуваннями. Ліквідовано спільника голови окупаційної адміністрації Євгена Балицького — гауляйтера Михайлівського району Івана Сушка.

"Уже ніхто не хоче брати участь в організації псевдореферендуму, і ніхто не хоче брати участь у цьому фейковому голосуванні, оскільки ніхто не захистить їх ні перед законом, ні перед силами опору та партизанів", — сказав мер Мелітополя.

Військові бази ЗС РФ

Три школи міста окупаційні війська використовують як казарми, одна з військових частин розміщується в лікарні.

Окупанти намагаються "промивати мізки" дітям

Батькам, які не хочуть віддавати дітей до шкіл, якими керують окупанти, спочатку виносяться попередження, а потім — штраф у розмірі 40 тис. рублів (24,7 тис. гривень, за нинішнім курсом) і погрожують позбавити батьківських прав. Тим, хто приводить дитину до школи, пропонують 10 тис. рублів.

"Але ми чітко розуміємо, що вони це роблять не для того, щоб організувати навчальний процес і давати знання нашим дітям, а для того, щоб промивати їм мізки своєю пропагандою та підручниками історії. І щоб прикриватися нашими дітьми як живим щитом", — заявив мер.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську ліквідовано "заступника начальника ДАІ". Помічник окупантів Олександр Колесніков загинув під час вибуху в автомобілі.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ завдали кілька ударів по Антонівському мосту. Жителі окупованого Херсона записали "прильоти" по переправі, які почали з'являтися під мостом напередодні.