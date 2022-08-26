Угроза на ЗАЭС: в Мелитополь привезли 10 химлаборатории, чтобы спасти россиян (видео)

По слова мэра Мелитополя Ивана Федорова, на территории одной из больниц города находится 10 лабораторий. В случае радиационных выбросов на ЗАЭС они будут спасать не местных жителей, а офицеров и генералов ВС РФ.

Оккупанты завезли в Мелитополь около 10 химических лабораторий, чтобы, в случае радиационной опасности на Запорожской АЭС спасти свое руководство. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

"Десять лабораторий, которые находятся на территории одной из больниц города, все их видели, мы также публиковали их фотографии, эти лаборатории завезены в город на случай, если случатся радиационные выбросы на ЗАЭС, чтобы спасти своих офицеров, генералов, а про гражданское население, конечно, они не думают. Эти лаборатории — для защиты "своих" людей, которые находятся на территории временно оккупированного города", — сказал Федоров.

Город на грани катастрофы

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал, что жители города в течение месяца живут без газа в своих домах, а город в целом на грани гуманитарной катастрофы. Зимой дома отапливаться не будут. Из-за недавно поврежденных российскими военными линий электропередачи в городе пропал интернет и другая связь, а также водо- и электроснабжение.

"Враг контролирует ЗАЭС и город Энергодар, поэтому они повредили линию электропередач, которые обеспечивали электроэнергией временно оккупированный Мелитополь. Ожидается большое количество людей на эвакуацию", — объяснил мэр, добавив, что накануне нашим энергетикам удалось чудом отремонтировать электроэнергию в городе, но в следующий раз этого может и не случиться.

"Впереди отопительный сезон, который точно не начнется на оккупированной части Запорожской области", — отметил мэр.

Партизаны в Мелитополе

Силы сопротивления повредили вражеский штаб, который проводит подготовку к псевдореферендуму в Приазовском районе, в частности, занимается соцопросами. Ликвидирован сообщник главы оккупационной администрации Евгения Балицкого — гауляйтер Михайловского района Иван Сушко.

"Уже никто не хочет принимать участие в организации псевдореферендума, и никто не хочет участвовать в этом фейковом голосовании, поскольку никто не защитит их ни перед законом, ни перед силами сопротивления и партизан", — сказал мэр Мелитополя.

Военные базы ВС РФ

Три школы города оккупационные войска используют в качестве казарм, одна из воинских частей размещается в больнице.

Оккупанты пытаются "промывать мозги" детям

Родителей, которые не хотят отдавать детей в школы, которыми руководят оккупанты, вначале выносятся предупреждения, а затем следует штраф в размере 40 тыс. рублей (24,7 тыс. гривен, по нынешнему курсу) и угрожают лишить родительских прав. Тем, кто приводит ребенка в школу, предлагают 10 тыс. рублей.

"Но мы четко понимаем, что они это делают не для того, чтобы организовать учебный процесс и давать знания нашим детям, а для того, чтобы промывать им мозги своей пропагандой и своими учебниками истории. И чтобы прикрываться нашими детьми как живым щитом", — заявил мэр.

Напомним, что в оккупированном Бердянске ликвидирован "замначальника ГАИ". Пособник оккупантов Александр Колесников погиб во время взрыва в автомобиле.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ нанесли несколько ударов по Антоновскому мосту. Жители оккупированного Херсона записали "прилеты" по переправе, которые стали появляться под мостом накануне.