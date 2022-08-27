Обов'язкова евакуація з Києва: у КМДА пояснили, що відбувається в столиці

ЗМІ повідомили, ніби влада готує евакуацію з Києва. Пізніше глава Департаменту муніципальної безпеки пояснив, що це лише один із варіантів, можливий в умовах війни.

Влада Києва не оголошувала обов'язкову евакуацію, але розглядає такий захід як один із варіантів у разі загострення ситуації. Подробиці розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської адміністрації Роман Ткачук, його слова цитує офіційний сайт.

Представник КМДА спростував інформацію щодо підготовки до обов'язкової евакуації з Києва, яку поширюють деякі ЗМІ. За його словами, журналісти неправильно зрозуміли його заяву та спотворили сенс сказаного.

Нещодавно Роман Ткачук обговорив примусову евакуацію в інтерв'ю сайту "Главком" і сказав дослівно:

"Зараз ми за потреби починаємо тренування цих евакуаційних комісій і чудово розуміємо, як проводитимемо евакуацію того чи іншого району чи всього міста. Ми розглядаємо варіанти аж до примусової евакуації, система має бути готова до цього".

Тепер Роман Ткачук наголошує: зараз евакуацію Києва чи якогось району столиці оголошувати не планують. Він пояснив, що в кожному столичному районі вже давно сформовано евакуаційні комісії, які опрацьовують заходи на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад, аварій на підприємствах і повеней. Співробітники КМДА регулярно проводять навчання й обговорюють різні дії, серед яких і обов'язкова евакуація".

За словами голови департаменту, у зв'язку з воєнним станом система цивільного захисту в столиці посилено працює, тому всі служби екстреного реагування мають бути готовими до порятунку людей під час НС. Він попросив журналістів і блогерів правильно подавати інформацію, не поширювати фейки та не провокувати паніку, яка лише допомагає Росії та "може призвести до катастрофічних наслідків".

Раніше писали, що обов'язкову евакуацію можуть провести одразу в трьох областях України: Харківській, Миколаївській і Запорізькій. Як пояснила голова Мінреінтеграції Ірина Верещук, евакуація не передбачає вивезення мирних жителів із усіх районів, але деякі частини регіонів її потребуватимуть. При цьому людей обіцяють забезпечити всім необхідним.

На початку серпня Кабмін оголосив обов'язкову евакуацію цивільних із Донбасу, де ведуться активні бойові дії. 2 серпня перший поїзд із переселенцями прибув у місто Кропивницький Кіровоградської області.