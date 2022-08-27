Обязательная эвакуация из Киева: в КГГА объяснили, что происходит в столице

СМИ сообщили, будто власти готовят эвакуацию из Киева. Позже глава Департамента муниципальной безопасности объяснил, что это лишь один из вариантов, возможный в условиях войны.

Власти Киева не объявляли обязательную эвакуацию, но рассматривают такую меру в качестве одного из вариантов в случае обострения ситуации. Подробности рассказал Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук, его слова цитирует официальный сайт.

Представитель КГГА опроверг информацию о подготовке к обязательной эвакуации из Киева, которую распространяют некоторые СМИ. По его словам, журналисты неправильно поняли его заявление и извратили смысл сказанного.

Недавно Роман Ткачук обсудил принудительную эвакуацию в интервью сайту "Главком" и сказал дословно следующее:

"Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому".

Теперь же Роман Ткачук подчеркивает: сейчас эвакуацию Киева или какого-либо района столицы объявлять не планируют. Он объяснил, что в каждом столичном районе уже давно сформированы эвакуационные комиссии, которые прорабатывают меры на случай чрезвычайных ситуаций, например, аварий на предприятиях и наводнений. Сотрудники КГГА регулярно проводят учения и обсуждают разные действия, среди которых и обязательная эвакуация.

По словам главы департамента, в связи с военным положением система гражданской защиты в столице усиленно работает, поэтому все службы экстренного реагирования должны быть готовы к спасению людей во время ЧС. Он попросил журналистов и блогеров правильно подавать информацию, не распространять фейки и не провоцировать панику, которая только помогает России и "может привести к катастрофическим последствиям".

Ранее писали, что обязательную эвакуацию могут провести сразу в трех областях Украины: Харьковской, Николаевской и Запорожской. Как объяснила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, эвакуация не предусматривает вывоза мирных жителей из всех районов, но некоторые части регионов будут в ней нуждаться. При этом людей обещают обеспечить всем необходимым.

В начале августа Кабмин объявил обязательную эвакуацию гражданских из Донбасса, где ведутся активные боевые действия. 2 августа первый поезд с переселенцами прибыл в город Кропивницкий Кировоградской области.