Україна звертається до ООН після публікації відео з черепом бійця ЗСУ в РФ (відео)

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, у Росії продовжують дегуманізувати український народ, виправдовуючи масові вбивства цивільних і руйнування міст.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна звертається до ООН через відео з демонстрацією, як стверджується, залишками захисника "Азовсталь". Про це повідомляє Радіо Свобода.

Лубінець заявляє, що РФ продовжує дегуманізувати український народ, виправдовуючи масові вбивства цивільних і руйнування населених пунктів. Метою виступу пропагандиста з черепом Лубінець називає бажанням завдати ще більшого болю родичам загиблих і зниклих безвісти.

До загиблих треба ставитись з повагою — це не лише гуманістично, а й того вимагають міжнародні стандарти. Тіла всіх загиблих мають бути ідентифіковані, а не поповнювати списки зниклих безвісти. Тому Лубінець уже повідомив про публікацію керівнику групи щодо встановлення фактів Слідчої комісії ООН щодо України Оле Солванга. Далі омбудсмен планує звернутися до офісу генпрокурора.

Що відомо про відео з черепом "захисника Азовсталі"?

28 серпня у мережі розповсюдили відео, на якому виступає російський політтехнолог і член неонацистської організації "Святая Русь" Ігор Мангушев. У ролику він тримає в руках череп, який нібито належить одному з бійців з "Азовсталі".

У процесі свого спічу Мангушев стверджує, що в Україні триває війна з "ідеєю України як антиросійської держави", тому всі носії ідеї мають бути знищені. Де було знято відео, і перед якою аудиторією виступав пропагандист, наразі невідомо.

Нагадаємо, Україна повернула 428 тіл захисників Маріуполя з моменту початку війни. Усього вдалося повернути тіла 541 військового.

Раніше на Заході відреагували на відео кастрації українського військовополоненого солдатом РФ. У США закликали постачати ЗСУ всю зброю, яка дозволить покінчити зі злочинами проти людства.