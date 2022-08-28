Украина обращается в ООН после публикации видео с черепом бойца ВСУ в РФ (видео)

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в России продолжают дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения городов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина обращается в ООН из-за видео с демонстрацией, как утверждается, остатками защитника "Азовсталь". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Лубинец заявляет, что РФ продолжает дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые убийства гражданских и разрушения населенных пунктов. Целью выступления пропагандиста с черепом Лубинец называет желанием нанести еще больше боли родственникам погибших и пропавших без вести.

К погибшим нужно относиться с уважением — это не только гуманистично, но и того требуют международные стандарты. Тела всех погибших должны быть идентифицированы, а не пополнять списки пропавших без вести. Поэтому Лубинец уже сообщил о публикации руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванга. Далее омбудсмен планирует обратиться в офис генпрокурора.

Что известно о видео с черепом "защитника Азовстали"?

28 августа в сети распространили видео, на котором выступает российский политтехнолог и член неонацистской организации "Святая Русь" Игорь Мангушев. В ролике он держит в руках череп, который якобы принадлежит одному из бойцов из "Азовстали".

В ходе своего спича Мангушев утверждает, что в Украине идет война с "идеей Украины как анти-русского государства", поэтому все носители идеи должны быть уничтожены. Где было снято видео, и перед какой аудиторией выступал пропагандист, на данный момент неизвестно.

Напомним, Украина вернула 428 тел защитников Мариуполя с момента начала войны. Всего удалось вернуть тела 541 военного.

Ранее на Западе отреагировали на видео кастрации украинского военнопленного солдатом РФ. В США призвали поставлять ВСУ все оружие, которое позволит покончить с преступлениями против человечества.