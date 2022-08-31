"Країна-співучасник": Кулеба закликає посилювати санкції проти Білорусі

Глава українського МЗС заявив, що питання обмеження віз для росіян — це питання самоповаги Європи. Те саме стосується і білорусів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що проти Білорусі потрібно посилити санкції.

У глави українського МЗС запитали, як Європа має вчинити з візами для росіян. Це питання нині в ЄС викликає суперечки, у держав немає єдиної позиції про те, в якій формі це має відбуватися. Міністр вважає, що потрібно обмежити візовий режим і з Білоруссю, оскільки країна є співучасником агресії Росії.

На думку Клуби, візові санкції проти РФ — це питання самоповаги європейців до себе, бо народ також відповідає за вторгнення. У Франції та Німеччині вважають, що можливість росіянам виїжджати до РФ має трансформаційну силу.

"У мене виникає логічне питання: угода про спрощене оформлення віз між РФ і ЄС діє з 2007 року. І Росія розпочала війну проти Грузії, розпочала війну проти України, вбила цілу низку опонентів, опонентів режиму Путіна на території країн Євросоюзу, шантажує Європу енергетичною кризою і зробила багато поганих речей.У мене питання: а чи сильно працює ваша "трансформаційна сила"?", — дивується міністр.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що Євросоюз скасує угоду про спрощену видачу віз громадянам РФ. Консультативний збір збільшиться із 35 до 80 євро.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу підтримав максимальне скорочення переліку підстав для видачі віз росіянам. Санкції мають посилити тиск на Росію, щоб війна в Україні припинилася.