"Страна соучасник": Кулеба призывает усиливать санкции против Беларуси

Глава украинского МИД заявил, что вопрос ограничения виз для россиян — это вопрос самоуважения Европы. То же самое касается и белорусов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" заявил, что против Беларуси нужно усилить санкции.

У главы украинского МИДа спросили, как Европа должна поступить с визами для россиян. Этот вопрос ныне в ЕС вызывает споры, у государств нет единой позиции о том, в какой форме это должно происходить. Министр считает, что нужно ограничить визовый режим и с Беларусью так как страна является соучастником агрессии России.

По мнению Клубы, визовые санкции против РФ — это вопрос самоуважения европейцев к себе, потому что народ также несет ответственность за вторжение. В Франции и Германии считают, что возможность россиянам выезжать в РФ имеет трансформационную силу.

"У мене возникает логический вопрос: соглашение об упрощенном оформлении виз между РФ и ЕС действует с 2007 года. И Россия начала войну против Грузии, начала войну против Украины, убила целый ряд оппонентов, оппонентов режиму Путина на территории стран Евросоюза, шантажирует Европу энергетическим кризисом и сделала много-много плохих вещей. У мене вопрос: а сильно работает ваша "трансформационная сила"? — удивляется министр.

Напомним, в СМИ писали, что Евросоюз отменит соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам РФ. Консультативный сбор увеличится с 35 до 80 евро.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал максимальное сокращение списка оснований для выдачи виз россиянам. Санкции должны усилить давление на Россию, чтобы война в Украине прекратилас