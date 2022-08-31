"Перебудовують ППО": у РФ визнали, що Москва була не готова до ударів по Криму

Окупанти заявили, що Україна вдається до нових методів ведення бою. Російські ППО були налаштовані на важке озброєння — літаки, ракети, але не дрони.

Представники окупаційної влади Криму заявили, що російська система ППО не була підготовлена до атак українських дронів по території анексованого півострова. Про це заявив український колабораціоніст і так званий голова держради Криму Володимир Константинов, повідомляє Sky News.

З недавнього часу українські війська почали завдавати ударів по військових об'єктах у Криму, який у 2014 році анексувала і зараз контролює Росія.

"Виникла система тероризму безпілотників, — пояснив Константинов. — Ще рік тому нікому і на думку не спадало, що колись це може стати головною проблемою".

За його словами, російська система ППО була налаштована на протидію важкому озброєнню: літакам, ракетам та інше. Тепер вона перебудовується.

"Кожен напоготові, але паніки немає. Довіряємо Чорноморському флоту. Є деякі труднощі. Нові методи ведення бою підштовхують до нових завдань", — пояснив Константинов.

Нагадаємо, що ЗСУ відрізають російське угруповання у Херсоні від підкріплення з Криму. У Сімферополі формуються колони з важких машин, танків і БТР, а техніку везуть із Феодосії.

Раніше Фокус повідомляв, що на херсонському напрямку тривають запеклі бої, а про успіх можна буде говорити за кілька днів. Все залежить від резервів, які є у ЗСУ.