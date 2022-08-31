Палає нафтобаза: ранок у північному Криму розпочався з потужної пожежі (фото, відео)

Над Красногвардійським піднімається густий дим, у місцевих пабліках пишуть, що спалахнула місцева нафтобаза.

Близько 6 ранку 31 серпня над селищем Красногвардійське в північному Криму піднявся густий дим.

[ + – ] Дим над селищем Красногвардійське

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що спалахнула нафтобаза, також є повідомлення про те, що горять розташовані поряд із нею супермаркети. Про причини виникнення пожежі поки що не повідомляють, також не було інформації про вибухи.

На місце події виїхали пожежники.

[ + – ] Село Красногвардійське розташоване в північній частині півострова

Пожежа сталася за кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський порекомендував кримчанам не підходити до російських військових об'єктів. Він також попросив їх повідомляти спеціальним службам будь-яку інформацію про окупантів, оскільки це допоможе швидше звільнити Крим.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для кримчан на час активної фази деокупації. Він також порадив мирним жителям перевірити укриття.

Як повідомлялося, на території окупованого півострова протягом серпня не вщухають вибухи. Громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр" підрахувала, що з 9 по 24 серпня в Криму сталося щонайменше 27 вибухів на низці об'єктів, у тому числі аеродромах і складах із боєприпасами.

26 серпня ППО окупантів працювала в Новоозерному під Євпаторією, також гриміло в Севастополі.