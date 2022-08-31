Пылает нефтебаза: утро в северном Крыму началось с мощного пожара (фото, видео)

Над Красногвардейским поднимается густой дым, в местных пабликах пишут, что загорелась местная нефтебаза.

Около 6 утра 31 августа над поселком Красногвардейское в северном Крыму поднялся густой дым.

[ + – ] Дым над поселком Красногвардейское

В местных телеграм-каналах пишут, что загорелась нефтебаза, также есть сообщения о том, что горят расположенные рядом с ней супермаркеты. О причинах возникновения пожара пока не сообщается, также не было информации о взрывах.

На место происшествия выехали пожарные.

[ + – ] Поселок Красногвардейское расположен в северной части полуострова

Пожар произошел спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал крымчан не подходить к российским военным объектам. Он также попросил их сообщать специальным службам любую информацию об оккупантах, поскольку это поможет быстрее освободить Крым.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для крымчан на время активной фазы деоккупации. Он также посоветовал мирным жителям проверить убежища.

Как сообщалось, на территории оккупированного полуострова на протяжении августа не смолкают взрывы. Общественная организация "Крымскотатарский ресурсный центр" подсчитала, что с 9 по 24 августа в Крыму произошло по меньшей мере 27 взрывов на ряде объектов, в том числе аэродромах и складах с боеприпасами.

26 августа ПВО оккупантов работала в Новоозерном под Евпаторией, также гремело в Севастополе.