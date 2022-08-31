"Перестраивают ПВО": В РФ признали, что Москва была не готова к ударам по Крыму

Оккупанты заявили, что Украина прибегает к новым методам ведения боя. Российские же ПВО были настроены на тяжелое вооружение — самолеты, ракеты, но не дроны.

Представители оккупационных властей Крыма заявили, что российская система ПВО не была подготовлена к атакам украинских дронов по территории аннексированного полуострова. Об этом заявил украинский коллаборационист и так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов, передает Sky News.

С недавнего времени украинские войска начали наносить удары по военным объектам в Крыму, который в 2014 году был аннексирован и сейчас контролируется Россией.

"Возникла система терроризма беспилотников, — пояснил Константинов. — Еще год назад никому и в голову не приходило, что когда-нибудь это может стать главной проблемой".

По его словам, российская система ПВО была настроена на противодействие тяжелому вооружению: самолетам, ракетам и прочему. Теперь она перестраивается.

"Каждый начеку, но паники нет. Доверяем Черноморскому флоту. Есть некоторые трудности. Новые методы ведения боя подталкивают к новым задачам", — пояснил Константинов.

Напомним, что ВСУ отрезают российскую группировку в Херсоне от подкрепления из Крыма. В Симферополе формируются колонны из тяжелых машин, танков и БТР, а технику везут из со стороны Феодосии.

Ранее Фокус сообщал, что на херсонском направлении продолжаются ожесточенные бои, а об успехе можно будет говорить через несколько дней. Все зависит от резервов, имеющихся у ВСУ.