"Почніть рятувати життя батькові": українська розвідка звернулася до російських школярів

У ГУР Міноборони закликають школярів відмовляти батьків від участі у війні. Також нинішній рік буде для дітей відкриттям — країна РФ злочинець, терорист і вбивця.

Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до російських школярів на честь 1 вересня. Звернення опубліковане на офіційному сайті.

У розвідці стверджують, що першим засвоєним уроком для російських дітей, які прийшли до школи, стане збільшена кількість сиріт серед їхніх однокласників.

"Цьогорічний навчальний рік буде для вас роком відкриттів! Ви дізнаєтесь, що ваша країна злочинець, терорист і вбивця, ви відчуєте, що таке злидні та голод, коли нічого вдягнути та постійно хочеться їсти, коли постійно плаче мама й коли у вас, як у ваших однолітків більше немає і ніколи не буде тата", — пишуть у розвідці.

У ГУР закликали школярів звернути увагу на те, що до школи діти прийшли самі або їх привели мами. Вся справа в тому, що їхні тати пішли на війну вбивати інших людей і були вбиті самі, кинуті їхніми командирами та державою.

Якщо батько все ще в сім'ї, то треба умовити його не йти на війну. Розвідники закликають це робити разом із мамою, а якщо потрібно, то й начальником чи командиром на роботі. Якщо батько вже отримав поранення на війні, то треба його просити, щоб після відновлення не повертався на війну. Якщо так сталося, що батько вже на війні, то потрібно вимагати від командирів частини його повернення додому.

"Сьогодні, прийшовши після уроків додому, почніть рятувати життя своєму батькові. Адже так чудово, коли першого вересня тебе проводить у школу тато", — резюмували в розвідці.

Нагадаємо, в росЗМІ заявили, що РФ навчатиме дітей на окупованому Донбасі "класичній українській мові".

Раніше повідомлялося, що українських школярів зобов'язали мати тривожний рюкзак на випадок евакуації, в якому мають бути ліки, вода та записка з контактними даними.