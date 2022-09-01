"Начните спасать жизнь отцу": украинская разведка обратилась к российским школьникам

В ГУР Минобороны призывают школьников отговаривать отцов от участия от войны. Также нынешний год будет для детей открытием — РФ страна преступник, террорист и убийца.

Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к российским школьникам в честь 1 сентября. Обращение опубликовано на официальном сайте.

В разведке утверждают, что первым усвоенным уроком для пришедших в школу российских детей станет увеличившееся количество сирот среди их одноклассников.

"Нынешний учебный год будет для вас годом открытий! Вы узнаете, что ваша страна преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как и у ваших сверстников больше нет и никогда не будет папы", — пишут в разведке.

В ГУР призвали школьников обратить внимание на то, сколько в школу дети пришли сами или их привели мамы. Все дело в том, что их папы пошли на войну убивать других людей и были убиты сами, брошены их командирами и государством.

Если же отец все еще в семье, то нужно уговорить его не идти на войну. Разведчики призывают это делать вместе с мамой, а если нужно, то и начальником или командиром на работе. Если отец уже получил ранение на войне, то нужно его просить, чтобы после восстановления он не возвращался на войну. Если так случилось, что отец уже на войне, то нужно требовать у командиров части его возвращения домой.

"Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа", — резюмировали в разведке.

Напомним, в росСМИ заявили, что РФ будет учить детей на оккупированном Донбассе "классическому украинского языка".

Ранее сообщалось, что украинских школьников обязали иметь тревожный рюкзак на случай эвакуации, в котором должны быть лекарства, вода и записка с контактными данными.