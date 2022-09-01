Перестрілка в кафе Херсона військових РФ та співробітників ФСБ: названо імена вбитих та поранених

Офіцери спецслужби зробили зауваження п'яним окупантам. Перший військовий відреагував одразу — дістав пістолет і вистрілив у землю. Його товариш по чарці відкрив вогонь з автомата Калашникова.

Російський окупант застрелив у тимчасово окупованому Херсоні двох офіцерів ФСБ. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на джерела у західній розвідці.

За версією слідства, 4 офіцери ФСБ зайшли в кафе і помітили п'яних російських сержантів у військовій формі в одному з міських кафе.

ФСБшники дорікали солдатам у розпиванні алкоголю у військовій формі. Це не сподобалося одному із загарбників — він дістав пістолет і вистрілив у землю. Офіцер ФСБ спробував вихопити зброю, але інший військовий відкрив вогонь з автомата Калашникова.

Сержанта і двох офіцерів ФСБ було вбито в результаті перестрілки, повідомили правоохоронці.

Вбивство співробітників ФСБ у Херсоні — нові подробиці

Таблоїд Daily Mail називає імена учасників інциденту. Перестрілка трапилася ввечері 19 червня о 20:00, але дізналися про неї тільки зараз.

Молодший сержант, 31-річний Ігор Судін застрелив двох офіцерів ФСБ — Ігоря Якубинського та Сергія Привалова. Товариша по чарці Судіна, 28-річного сержанта Сергія Обухова, теж убили в кафе.

[ + – ] Військові РФ служили в артилерійському полку Чорноморського флоту РФ

"Співробітники ФСБ Привалов, Якубинський та Обухов померли на місці, Бородіна і Судіна госпіталізували. Четвертий агент ФСБ, ім'я якого невідомо, втік з місця події", — йдеться у статті.

Військові служили у 8-му артилерійському полку Чорноморського флоту РФ.

"П'яна стрілянина, за якою зараз порушена кримінальна справа, це черговий приклад недисциплінованості та низького морального духу російських сил в Україні. Жителі Херсона стверджують, що російські солдати п'ють у місцевих барах з обіду і поводяться агресивно", — описує ситуацію таблоїд.

Yahoo News опублікувало внутрішній документ Слідчого комітету РФ, його справжність офіційно не підтвердили. У ньому йдеться про порушення кримінальної справи проти Ігоря Судіна за вбивство двох та більше осіб. Його підписав глава 531 військового слідчого відділу В'ячеслав Федотов.

Пресслужба Слідкому раніше не коментувала хід розслідування перестрілки між російськими окупантами та ФСБшниками у Херсоні.

Зазначимо, що в українському командуванні "Південь" розповідали про схожу подію. Військові РФ замовляли шашлик, а обслуговувала окупантів "спеціальна сервісна група", йдеться у звіті.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович стверджував, що співробітників ФСБ у Херсоні вбили партизани.

ЗСУ тим часом розпочали контрнаступ на Херсонську область, у Пентагоні підтвердили успішні операції української армії.