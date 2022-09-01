Перестрелка в кафе Херсона военных РФ и сотрудников ФСБ: названы имена убитых и раненых

Офицеры спецслужбы сделали замечания пьяным оккупантам. Первый военный отреагировал сразу — достал пистолет и выстрелил в землю. Его собутыльник открыл огонь из автомата Калашникова.

Российский оккупант застрелил во временно оккупированном Херсоне двух офицеров ФСБ. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в западной разведке.

По версии следствия, 4 офицера ФСБ зашли в кафе и заметили пьяных русских сержантов в военной форме в одном из городских кафе.

ФСБшники упрекали солдат в распитии алкоголя в военной форме. Это не понравилось одному из захватчиков — он достал пистолет и выстрелил в землю. Офицер ФСБ попытался выхватить у него оружие, но другой военный открыл огонь из автомата Калашникова.

Сержант и двое офицеров ФСБ были убиты в результате перестрелки, сообщили правоохранители.

Убийство сотрудников ФСБ в Херсоне — новые подробности

Таблоид Daily Mail называет имена участников инцидента. Перестрелка случилась вечером 19 июня в 20:00, но узнали о ней только сейчас.

Младший сержант, 31-летний Игорь Судин застрелил двух офицеров ФСБ – Игоря Якубинского и Сергея Привалова. Cобутыльника Судина, 28-летнего сержанта Сергея Обухова, тоже убили в кафе.

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"Сотрудники ФСБ Привалов, Якубинский и Обухов умерли на месте, Бородин и Судин были госпитализированы. Четвертый агент ФСБ, имя которого неизвестно, скрылся с места происшествия", – говорится в статье.

Военные служили в 8-м артиллерийском полку Черноморского флота РФ.

"Пьяная перестрелка, по которой сейчас возбуждено уголовное дело, это очередной пример недисциплинированности и низкого морального духа российских сил в Украине. Жители Херсона утверждают, что российские солдаты пьют в местных барах с обеда и ведут себя агрессивно", – описывает ситуацию таблоид.

Yahoo News опубликовало внутренний документ Следственного комитета РФ, его подлинность официально не подтвердили. В нем говорится о возбуждении уголовного дела против Игоря Судина за убийство двух и более лиц. Его подписал глава 531 военного следственного отдела Вячеслав Федотов.

Пресс-служба Следкома ранее не комментировала ход расследования перестрелки между российскими оккупантами и ФСБшниками в Херсоне.

Отметим, что в украинском командовании "Юг" рассказывали о схожем происшествии. Военные РФ заказывали шашлык, а обслуживала оккупантов "специальная сервисная группа", сказано в отчете.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что сотрудников ФСБ в Херсоне убили партизаны.

ВСУ тем временем начали контрнаступление на Херсонскую область, в Пентагоне подтвердили успешные операции украинской армии.