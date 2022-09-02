Стратегічні навчання РФ націлені на шоу, а не навчання бійців, — розвідка Британії

Зазначається, що російські війська не зможуть виставити 50 тисяч солдатів для навчань "Схід-2022", які стартували на Далекому сході.

Російські навчання добре зрежисовані, вони не спрямовані на розвиток ініціативи військових. Про це повідомляють у британській розвідці.

1 вересня РФ розпочала навчання з Китаєм та Індією, заявлялося, що на них буде 50 тисяч військових. Однак у розвідці зазначають, що стільки солдатів вони не зможуть виставити. Малоймовірно, що ЗС РФ зможуть виділити понад 15 тисяч військових, що становитиме близько 20% сил, задіяних у маневрах у 2018 році.

Воєнні дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Схід", не змогли підтримати здатність збройних сил проводити великомасштабні та складні операції. Такі заходи ретельно прописані, проте вони не заохочують ініціативу та насамперед націлені на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію.

Також у розвідці зазначили, що на півдні України тривають запеклі бої, у тому числі обстріли Енергодарського району неподалік Запорізької АЕС.

Нагадаємо, в РФ стартували масштабні навчання "Схід-2022" із Китаєм та Індією. Маневри відбудуться до 7 вересня.

Раніше в американській розвідці повідомили, що в РФ тяжка нестача особового складу серед військових. Тому ведеться активний набір військових-контрактників.