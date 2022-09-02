Стратегические учения РФ нацелены на шоу, а не на обучение бойцов, – разведка Британии

Отмечается, что российские войска не смогут выставить 50 тысяч солдат для учений "Восток-2022", которые стартовали на Дальнем востоке.

Российские учения хорошо срежиссированы, они не направлены на развитие инициативы военных. Об этом сообщается в британской разведке.

1 сентября РФ начала учения с Китаем и Индией, заявлялось, что на них будет 50 тысяч военных. Однако в разведке отмечают, что столько солдат они не смогут выставить. Маловероятно, что ВС РФ смогут выделить более 15 тысяч военных, что будет составлять около 20% сил, которые были задействованы в маневрах в 2018 году.

Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддержать способность вооруженных сил проводить крупномасштабные и сложные операции. Такие мероприятия тщательно прописаны, однако они не поощряют инициативу и в первую очередь нацелены на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию.

Также в разведке отметили, что на юге Украины продолжаются ожесточенные бои, в том числе обстрелы Энергодарского районе недалеко от Запорожской АЭС.

Напомним, в РФ стартовали масштабные учения "Восток-2022" с Китаем и Индией. Маневры пройдут до 7 сентября.

Ранее в американской разведке сообщили, что в РФ тяжелая нехватка личного состава среди военных. Поэтому ведется активный набор военных-контрактников.