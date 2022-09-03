У Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух, поранено дітей (фото)

Дворічну дитину доставили до реанімаційного відділення. Причиною вибуху стала детонація ручного гранатомета.

У суботу вдень, 3 вересня, на виставці боєприпасів у Чернігові пролунав потужний вибух, унаслідок якого травми та поранення отримали неповнолітні діти. Про це інформує "Суспільне".

За даними журналістів, виставка боєприпасів проходила в історичному центрі Чернігова – на Валу. Потужний вибух пролунав приблизно о 13:30, внаслідок якого щонайменше троє дітей отримали різні травми та поранення.

Як повідомляють кореспонденти з місця подій, одна дитина після НП на виставці боєприпасів знаходиться у реанімаційному відділенні. Ще двох дітей госпіталізували до травмпункту місцевої лікарні.

За попередніми даними, на виставці боєприпасів у Чернігові здетонував ручний протитанковий гранатомет. В історичному центрі міста продовжують працювати правоохоронці та вибухотехніки, які мають з'ясувати всі обставини НП.

Пізніше журналісти з'ясували, що протитанковий гранатомет тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило, а після НП він із мамою і 12-річним братом перебувають у травмпункті.

[ + – ] У Чернігові на виставці зброї пролунав потужний вибух

Вибух у Чернігові також прокоментував голова обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, на заході було підготовлено інтерактив для дітей, поряд з яким знаходилася експозиція з бойовим озброєнням.

"Троє дітей постраждали. Зокрема, дворічний хлопчик перебуває у тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", — продовжив Чаус і пообіцяв притягнути до відповідальності винних за підрив гранатомета.

Варто зазначити, що в День Незалежності України мешканці Чернігівської області чули кілька потужних вибухів. Військова адміністрація про приліт ворожих ракет не повідомляла, а Оперативне командування "Північ" відзвітувало про знищення російських безпілотників, які здійснювали аеророзвідку в прикордонному регіоні.

Також повідомлялося, що напередодні Дня Незалежності у Дніпрі пролунали потужні вибухи, які стали наслідком прильоту балістичної ракети "Іскандер-М" на житлові будинки. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано житловий будинок, але жертв і постраждалих серед мирного населення немає.