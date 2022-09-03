В Чернигове на выставке боеприпасов прогремел взрыв, ранены дети (фото)

Двухлетнего ребенка доставили в реанимационное отделение. Причиной взрыва, по данным журналистов, стала детонация ручного гранатомета.

В субботу днем, 3 сентября, на выставке боприпасов в Чернигове прогремел мощный взрыв, в результате которого травмы и ранения получили несовершеннолетние дети. Об этом информирует "Суспільне".

По данным журналистов, выставка боеприпасов проходила в историческом центре Чернигова — на Валу. Мощный взрыв прогремел около 13:30, в результате которого, по меньшей мере, трое детей получили различные травмы и ранения.

Как сообщают корреспонденты с места событий, один ребенок после ЧП на выставке боеприпасов находится в реанимационном отделении. Еще двух детей госпитализировали в травмпункт местной больницы.

По предварительным данным, на выставке боеприпасов в Чернигове сдетонировал ручной противотанковый гранатомет. В историческом центре города продолжают работать правоохранители и взрывотехники, которым предостоит выяснить все обстоятельства ЧП.

Позже журналисты выяснили, что противотанковый гранатомет держал и нажимал на курок 10-летний мальчик. Его оглушило, а после ЧП он с мамой и 12-летним братом в находятся в травмпункте.

[ + – ] В Чернигове на выставке оружия прогремел мощный взрыв

Взрыв в Чернигове также прокомментировал глава областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус. По его словам, на мероприятии был подготовлен интерактив для детей, рядом с которым находилась экспозиция с боевым вооружением.

"Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", — продолжил Чаус и пообещал привлечь к ответственности виновных за подрыв гранатомета.

Стоит отметить, что в День Независимости Украины жители Черниговской области слышали несколько мощных взрывов. Военная администрация о прилете вражеских ракет не сообщала, а Оперативное командование "Север" отчиталось об уничтожении российских беспилотников, осуществлявших аэроразведку в приграничном регионе.

Также сообщалось, что накануне Дня Независимости в Днепре прогремели мощные взрывы, которые стали следствием прилета баллистической ракеты "Искандер-М" на жилые дома. В результате обстрела полностью разрушен жилой дом, но жертв и пострадавших среди мирного населения нет.