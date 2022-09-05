Окупанти змінили напис на ротонді в захопленому Мелітополі (відео)
На головній арці в окупованому місті змінили українську назву на російські літери та приклеїли паперові георгіївські стрічки й орден.
Окупаційна "влада" захопленого Мелітополя змінила напис на головній ротонді на площі Перемоги. Про це повідомляється в Telegram-каналі так званого "члена головної ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області" Володимира Рогова.
Колаборант виклав відео та фотографії, що ілюструють, що загарбники змінили українську назву "Мелітополь" на арці на російські літери, а також додали напис "Слава переможцям".
"На численні прохання мешканців Мелітополя головна ротонда міста змінила напис із української мови на російську. На ротонді площі Перемоги встановлені нові яскраві літери", — написав Рогов.
Як розповідає місцеве українське видання "Ріа Мелітополь", ще в травні окупанти збили з арки всю українську символіку, залишивши лише напис "Мелітополь". При цьому загарбники додали власний "декор" — приклеїли паперові георгіївські стрічки й орден.
Нагадаємо, жителі Мелітополя почали отримувати повістки в російську армію. В "групу ризику" насамперед потрапили городяни, які встигли отримати російські паспорти.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по складу боєприпасів ЗС РФ біля аеродрому в Мелітополі. Снаряди армії РФ детонували кілька годин. Російські загарбники заспокоювали мешканців міста розповідями про успішну роботу ППО.