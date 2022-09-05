Оккупанты изменили надпись на ротонде в захваченном Мелитополе (видео)

На главной арке в оккупированном городе изменили украинское название на российские буквы и приклеили бумажные георгиевские ленты и орден.

Оккупационная "власть" захваченного Мелитополя изменила надпись на главной ротонде на площади Победы. Об этом сообщается в Telegram-канале так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова.

Коллаборант выложил видео и фотографии, иллюстрирующие, что захватчики изменили украинское название "Мелитополь" на арке на российские буквы, а также добавили надпись "Слава победителям".

[ + – ] Новая надпись на русском языке на арке в Мелитополе. [ + – ] Украинские буквы с арки просто отбили.

"По многочисленным просьбам жителей Мелитополя главная ротонда города сменила надпись с украинского языка на русский. На ротонде площади Победы установлены новые яркие буквы", – написал Рогов.

Как рассказывает местное украинское издание "Риа Мелитополь", еще в мае оккупанты сбили с арки всю украинскую символику, оставив лишь надпись "Мелітополь". При этом захватчики добавили собственный "декор" – приклеили бумажные георгиевские ленты и орден.

Напомним, жители Мелитополя начали получать повестки в российскую армию. В "группу риска" прежде всего попали горожане, которые успели получить российские паспорта.

Ранее мы писали о том, что ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ возле аэродрома в Мелитополе. Снаряды армии РФ детонировали несколько часов. Российские захватчики успокаивали жителей города рассказами об успешной работе ПВО.