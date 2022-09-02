Более 10 взрывов в Мелитополе: ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ возле аэродрома
Снаряды армии РФ детонировали несколько часов. Российские захватчики успокаивали жителей города рассказами об успешной работе ПВО.
Вооруженные силы Украины ночью 2 сентября мощно ударили по двум локациям российских оккупантов в Мелитополе. Об этом написал в Telegram мэр города Иван Федоров.
Первая уничтоженная цель — склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Снаряды после удара детонировали несколько часов после взрыва.
"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ", — описал Федоров происходящее в городе.
По второй уничтоженной цели информацию уточняют.
Удар ВСУ по оккупантам в Мелитополе — прозвучало около 11 взрывов
Взрывы раздались примерно в 1:55 в северо-западной части Мелитополя, уточняет местное агентство "РИА Мелитополь".
Российские захватчики успокаивали жителей города, рассказывая якобы про успешную работу ПВО.
"Мелитопольцы отмечают отрицательную работу российского ПВО… Окна дрожали у жителей Красой горки и даже соседней Константиновки", – заметили журналисты.
Напомним, что 17 августа в центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв рядом с военной комендатурой российских военных. Федоров тогда предупреждал, что под военными РФ будет гореть земля.
Нападения на коллаборантов не дают провести России псевдореферендум в Мелитополе. Четкую дату проведения и подробные планы составить невозможно, говорил мэр города.
Фокус 24 августа писал о ликвидации главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко, этот человек отвечал за проведение "референдума".