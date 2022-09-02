Более 10 взрывов в Мелитополе: ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ возле аэродрома

Снаряды армии РФ детонировали несколько часов. Российские захватчики успокаивали жителей города рассказами об успешной работе ПВО.

Вооруженные силы Украины ночью 2 сентября мощно ударили по двум локациям российских оккупантов в Мелитополе. Об этом написал в Telegram мэр города Иван Федоров.

Первая уничтоженная цель — склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Снаряды после удара детонировали несколько часов после взрыва.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ", — описал Федоров происходящее в городе.

По второй уничтоженной цели информацию уточняют.

Удар ВСУ по оккупантам в Мелитополе — прозвучало около 11 взрывов

Взрывы раздались примерно в 1:55 в северо-западной части Мелитополя, уточняет местное агентство "РИА Мелитополь".

Российские захватчики успокаивали жителей города, рассказывая якобы про успешную работу ПВО.

"Мелитопольцы отмечают отрицательную работу российского ПВО… Окна дрожали у жителей Красой горки и даже соседней Константиновки", – заметили журналисты.

Напомним, что 17 августа в центре оккупированного Мелитополя раздался взрыв рядом с военной комендатурой российских военных. Федоров тогда предупреждал, что под военными РФ будет гореть земля.

Нападения на коллаборантов не дают провести России псевдореферендум в Мелитополе. Четкую дату проведения и подробные планы составить невозможно, говорил мэр города.

Фокус 24 августа писал о ликвидации главы поселка Михайловка Запорожской области Ивана Сушко, этот человек отвечал за проведение "референдума".