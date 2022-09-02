Понад 10 вибухів у Мелітополі: ЗСУ вдарили по складу боєприпасів ЗС РФ біля аеродрому

Снаряди армії РФ детонували кілька годин. Російські загарбники заспокоювали мешканців міста розповідями про успішну роботу ППО.

Збройні Сили України вночі 2 вересня потужно вдарили по двох локаціях російських окупантів у Мелітополі. Про це написав у Telegram мер міста Іван Федоров.

Перша знищена ціль — склад боєприпасів у районі аеродрому, який окупанти вкотре безуспішно намагаються відновити. Снаряди після удару детонували кілька годин після вибуху.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ", — описав Федоров те, що відбувається в місті.

Щодо другої знищеної цілі інформацію уточнюють.

Удар ЗСУ по окупантах у Мелітополі — пролунало близько 11 вибухів

Вибухи пролунали приблизно о 1:55 у північно-західній частині Мелітополя, уточнює місцева агенція "РІА Мелітополь".

Російські загарбники заспокоювали мешканців міста, розповідаючи нібито про успішну роботу ППО.

"Мелітопольці відзначають негативну роботу російського ППО… Вікна тремтіли в мешканців Красної гірки та навіть сусідньої Костянтинівки", — зауважили журналісти.

Нагадаємо, що 17 серпня в центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух поряд із військовою комендатурою російських військових. Федоров тоді попереджав, що під військовими РФ горітиме земля.

Напади на колаборантів не дають провести Росії псевдореферендум у Мелітополі. Чітку дату проведення й докладні плани скласти неможливо, говорив мер міста.

Фокус 24 серпня писав про ліквідацію голови селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка, ця людина відповідала за проведення "референдуму".