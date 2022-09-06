Запорізька АЕС знову за крок від катастрофи: Зеленський закликав посилити санкції щодо РФ

За словами президента, через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи. Це вкотре доводить те, що РФ чхати хотіла на міжнародні норми та результати місії МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту посилити санкції проти Росії. Він заявив, що внаслідок чергового обстрілу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) знову виникла небезпека радіаційної катастрофи. Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення.

Зеленський заявив, що говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном понад півтори години. Насамперед обговорювалася ситуація на фронті, а також оборонна підтримка України.

При цьому, за словами президента, окремо обговорювалося питання щодо ситуації на ЗАЕС. Він сказав, що із французьким колегою вони обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію. Зеленський сподівається, що повний офіційний звіт, який представлять 6 вересня, буде об'єктивним.

"Сьогодні через черговий російський провокаційний обстріл було пошкоджено останню лінію електропередачі, яка з'єднувала станцію з енергосистемою України. Знову — це вже вдруге — через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від радіаційної катастрофи", — підкреслив Зеленський.

За його словами, той факт, що РФ вирішила влаштувати черговий обстріл саме перед публікацією звіту місії МАГАТЕ, говорить про її байдужість до міжнародних норм.

"Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародне співтовариство. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалася найгіршою якомога довше", — додав Зеленський.

За словами президента, це можна виправити лише за допомогою посилення санкцій, а також визнання РФ державою-терористом на всіх рівнях.

"Україна має дуже чітку, прозору та чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційній катастрофі. Як тільки прийшла Росія, відразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити", — заявив Зеленський.

[ + – ] Освіта Володимира Зеленського

Нагадаємо, що окупанти РФ знову обстріляли ЗАЕС. Після чергової атаки загарбників по Запорізькій АЕС є пошкодження у спецкорпусі, а також ємності з дистильованою водою поблизу другого енергоблоку.

Також Фокус писав, що метеорологи показали рух радіації під час аварії на Запорізькій АЕС. Радіаційна хмара, за даними "Укргідрометцентру", пролетить над Запорізькою та Херсонською областями. Забруднення перекинеться на тимчасово окупований Крим та країни Причорномор'я.